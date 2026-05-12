16 мая в Уфе пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».



Для удобства гостей между четырьмя точками притяжения – Национальным музеем, Музеем имени М.В. Нестерова, Музеем истории города Уфы и «Интеллектусом» – будет курсировать бесплатный автобус, сообщает Башкирский художественный музей имени Нестерова.

Из Национального музея можно будет отправиться в музей Нестерова в 19.00, 20.00, 21.00 и 22.00.

От музея Нестерова автобус отходит в сторону Музея истории города Уфы в 19.07, 20.07, 21.07 и 22.07.