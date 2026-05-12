Из Национального музея можно будет отправиться в музей Нестерова в 19.00, 20.00, 21.00 и 22.00.
От музея Нестерова автобус отходит в сторону Музея истории города Уфы в 19.07, 20.07, 21.07 и 22.07.
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