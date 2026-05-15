Нацархив Башкирии впервые опубликовал фотоснимок штаба Башкавдивизии

Национальный архив Башкирии впервые опубликовал фотографию штаба 112-й Башкирской кавдивизии на Брянском фронте. По данным архива, снимок сделан летом 1942 года.
На черно-белой фотографии в центре, третий слева командир дивизии, полковник Минигали Шаймуратов.
Также запечатлены комиссар штаба, батальонный комиссар Давлет Ариткулов, начальник штаба, полковник Иван Голенев, батальонный комиссар Мубарак Назыров, начальник особого отдела, майор госбезопасности Михаил Кузнецов.
«Этот снимок впервые публикуется в Интернете, а в фондах архива есть еще много фотографий, которые только предстоит опубличить. Кстати, специалисты архива сейчас работают над фотоальбомом, посвященном 85-летию со дня основания 112-й Башкавдивизии», — сообщила «Башинформу» заместитель директора Национального архива Башкирии Гульназ Калимуллина.
Ранее «Башинформ» публиковал снимки легендарной Башкавдивизии перед отправкой на фронт.
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