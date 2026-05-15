Госавтоинспекция Уфы сообщила о массовых проверках водителей

В Уфе пройдут массовые проверки водителей, нацеленные на пресечение управления транспортом в состоянии опьянения и перевозки пассажиров с нарушением законодательства. Об этом сообщает уфимская госавтоинспекция.

Также в рамках профилактического мероприятия «Мототехника» особое внимание уделят пресечению нарушений водителями двухколесного транспорта, в том числе недопущению управления транспортом несовершеннолетними.

О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 2793292.