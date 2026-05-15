Билет в музеи Уфы можно будет получить за 10 тысяч шагов

16 мая Уфа присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году запланирован особенный формат акции под названием «Я иду на Ночь музеев», сообщает администрация города.

Чтобы получить билет, нужно будет больше ходить. Тем, кто пройдет дистанцию в 10 тысяч шагов, можно бесплатно зайти в музейное учреждение. Для этого при входе необходимо предъявить данные со смартфона, фитнес-трекера или умных часов. В обмен активному посетителю выдадут билет на «Ночь музеев» или пригласительный на посещение музея в любой удобный день года. Инициатором акции выступило министерство культуры РБ в сотрудничестве с музейными учреждениями республики.

Ранее сообщалось, что в Уфе в «Ночь музеев» запустят бесплатный автобус.