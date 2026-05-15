Башкирские аграрии рассказали о работе на тракторах Ростсельмаш 2400

В текущем агросезоне в работе крупных хозяйств задействованы тракторы Ростсельмаш 2400. Для многих аграриев эта техника давно стала привычной частью парка, о чем свидетельствует опыт эксплуатации в разных районах региона. Так, ООО СП «Урожай» занимается выращиванием широкого спектра культур, включая подсолнечник и сою. Общая площадь посевов составляет 22 000 гектаров, что требует от техники высокой производительности и бесперебойной работы.

Инженер Кармаскалинского отделения ООО СП «Урожай» Радмир отметил, что хозяйство использует тракторы Ростсельмаш 2400 уже два года, и за это время техника зарекомендовала себя как наиболее интересное и практичное решение по сравнению с аналогами.

– У нас в автопарке два Ростсельмаш 2400, они действительно интереснее других моделей, с которыми мы работали, – говорит Радмир. – За два летних сезона мы успели оценить коробку передач, она здесь лучше. Главное – двигатель ремонтопригодный, это для наших масштабов и нагрузок критически важно, хотя сервисом воспользоваться еще не приходилось. Мы довольны, поэтому в другие отделения нашего хозяйства тоже взяли Ростсельмаш 2400.

Опыт эксплуатации техники того же производителя в регионе есть также в Благоварском районе. ООО «Башкир-Молоко», на балансе которого 25 тысяч гектаров посевов зерновых, бобовых и сахарной свеклы, сотрудничает с Ростсельмаш с 2014 года. За это время парк хозяйств пополнился пятью тракторами модели 2400 и тремя машинами модели 2375.

Инженер хозяйства Юрий подчеркнул, что техника зарекомендовала себя как надежная и универсальная. Агрегаты используются не только в сезон полевых работ, но и зимой для дорожных нужд.

– Мы работаем с этой техникой давно, она показывает себя хорошо, – рассказывает Юрий. – Машины универсальные, мы используем их на посевных комплексах и пахотных агрегатах, к ним подходят разные орудия. Не простаивают даже зимой: навешиваем лопату, и уже работает как дорожная техника по расчистке снега. Также вывозим на нем сахарную свеклу. Буксировка отличная. Еще можно поставить автопилот и подруливающие устройства, это значительно облегчает труд механизатора.

Рост поставок подобной техники совпадает с курсом Министерства сельского хозяйства Башкортостана на модернизацию отрасли. Как следует из актуальной информации ведомства, обновление парка выступает одним из приоритетов госпрограммы развития агропромышленного комплекса. Внедрение современных отечественных комбайнов и тракторов позволяет региональным аграриям соблюдать агротехнические сроки и повышать производительность труда.

Напомним, в марте текущего года Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Ростсельмаш подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на выставке «Агрокомплекс-2026». Документ предполагает поставки техники, формирование единых сервисных стандартов, а также цифровизацию процессов обслуживания в регионе.