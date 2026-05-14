В Уфе прозвучат сирены

В Уфе 15 мая в 10 утра пройдут плановые учения по тушению возгораний. Мероприятие проводится для отработки четких и слаженных действий по ликвидации лесных пожаров.

Учения пройдут в Октябрьском районе Уфы, на улицах Рихарда Зорге и Шафиева и территории, прилегающей к детскому оздоровительному лагерю «Чайка». В ходе учений задействуют специализированную тяжелую технику, планируется использование громкоговорителей для организации оповещения.

«Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам (передвижение техники, ограничение доступа на отдельные участки). Подобные тренировки необходимы для того, чтобы в реальной ситуации экстренные службы сработали максимально эффективно», — пояснили в управлении гражданской защиты Уфы.