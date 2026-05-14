В Уфе проходят массовые проверки транспорта

Инспекторы госавтоинспекции совместно с другими ведомствами проверяют у водителей наличие и правильность всей необходимой документации. Особое внимание уделяется иностранным водительским удостоверениям и разрешениям на работу в России.

В центре внимания — школьные автобусы и детские перевозки. В рамках социальной кампании «Не губи ребёнка — пристегни!» сотрудники ГАИ напоминают о важности использования ремней безопасности и строгом соблюдении правил перевозки детей.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии стартовала спецоперация ГАИ.