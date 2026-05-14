В Уфе подвели итоги окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное»

В Уфе подвели итоги заключительного окружного полуфинала второго сезона конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей». По результатам выполнения конкурсных заданий 55 семей из Приволжского федерального округа вышли в финал, который состоится в июле в Москве. Всего в столицу Республики Башкортостан приехали 285 семейных команд из 14 регионов ПФО.

Победители были определены по итогам оценочных испытаний. Участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные темой «Быть семьей». Часть из них была посвящена культурному коду России – ключевой теме второго сезона. В программу вошла и викторина Знание. Игра от Российского общества «Знание», где семьи демонстрировали эрудицию и умение работать в команде.

Победителями полуфинала от Башкирии стали четыре команды: семья Давлетовых, Садрисламовых, семья Гиззатуллиных, Черных, семья Зайнуллиных, Бакировых, семья Копейкиных, Никитиных, Некрасовых.

Так, семья Копейкиных, Никитиных, Некрасовых из города Бирска и села Калинники – основатели семейного фольклорного ансамбля «Калинушка». Ансамбль является многократным лауреатом международных, всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов.

«До сих пор не можем осознать, не верится! Задания полуфинала интересные, решаемые, абсолютно из разных сфер! Каждый член семьи у нас играл свою особенную роль. Сплоченность – это самое главное, дружба в семье, взаимопонимание! Благодарны Президентской платформе за такие невероятные возможности. С нетерпением ждем Москву!» – отмечают Копейкины, Никитины, Некрасовы.

Теперь обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву в июле. Фамилии семей – победителей конкурса традиционно станут известны в День семьи, любви и верности. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходили с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек – это 196 576 семей из 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.