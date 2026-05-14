В Башкирии сдвинется расписание приютовской электрички

В следующую среду, 20 мая, изменится расписание поезда Приютово — Тавтиманово, предупредили в БППК. Это связано с работами на перегоне Заглядино – Асекеево в Оренбуржье.

Из Приютово электричка отправится в 15.49 и прибудет в Тавтиманово в 20.20 по местному времени.