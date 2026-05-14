Поезд «Финист» в Башкирии перевез уже 6,5 тысячи пассажиров

«Поезд способен работать на переменном и на постоянном токе. И это здорово экономит время. Если раньше на станции Инзер, где происходит смена тока, приходилось менять локомотив, теперь этого делать не нужно. В результате вместо 6 часов дорога занимает около 5, в перспективе — сократим до 4», — прокомментировал руководитель республики.

Также 8 мая из Самары в столицу региона начала ходить первая «Ласточка», благодаря которой время в пути сократилось на 2 часа.

«Для нас это уже третий межрегиональный маршрут, который обслуживают современные пригородные поезда. Уверен, он станет таким же востребованным, как электрички в Оренбург и Челябинск. Кроме того, в отличие от поезда дальнего следования, для отдельных категорий пассажиров действуют региональные и федеральные льготы», — отметил Хабиров.

Как напомнил Глава РБ, 7 мая из Башкирии в Абхазию стартовал прямой авиарейс.

«Считаю, что это историческое событие, которое еще более укрепит наши отношения. По средам самолет вылетает из Сухума, по четвергам — из Уфы. Время в пути — 3 часа 25 минут. Раньше добраться туда можно было только с пересадкой в Сочи. Наши жители хотят путешествовать, и мы должны обеспечить им эту возможность. Продолжим делать это и дальше. На очереди — дополнительный авиарейс в Минск, договоренности с белорусской стороной уже есть», — подчеркнул он.