В Уфе спасатели достали провалившихся в ливневку утят

По данным ведомства, на набережной реки Белой утята провалились в ливневку. Их мама-утка ждала помощи, не отходя ни на шаг.

Спасатели, продемонстрировав мастерство и заботу, успешно извлекли всех птенцов из «ловушки».

«Эта история — доказательство того, что наши спасатели готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается, но в приоритете остаются вызовы, связанные с угрозой жизни и здоровью человека», — отметили в УГЗ по Уфе.