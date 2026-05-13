В Уфе спасатели достали провалившихся в ливневку утят

По данным ведомства, на набережной реки Белой утята провалились в ливневку. Их мама-утка ждала помощи, не отходя ни на шаг.
Спасатели, продемонстрировав мастерство и заботу, успешно извлекли всех птенцов из «ловушки».
«Эта история — доказательство того, что наши спасатели готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается, но в приоритете остаются вызовы, связанные с угрозой жизни и здоровью человека», — отметили в УГЗ по Уфе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.