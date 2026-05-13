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07:28 (UTC+5), 13 Мая 2026

В Уфе ряду домов отдадут земельные участки под ними

Собственники квартир смогут оформить их в общую собственность.

Фото: Домклик | платформа
Элина Ахметова

В Уфе объявлены общественные обсуждения схем земельных участков под несколькими многоквартирными домами. Они не новые — построены в основном в нулевых-десятых годах, но земля под ними осталась без кадастровых границ, без чего её нельзя передать собственникам квартир.

В перечне есть и весьма старые дома: «сталинка» 1958 года постройки возле гостиницы «Башкирия» (Ленина, 21) и «хрущёвка» 1969 года в Черниковке (Ульяновых, 15).

Также в списке: бул. Ибрагимова, 42; ул. Менделеева, 150/7; ул. Ахметова, 298; ул. Летчиков, 9; ул. Комсомольская, 142; ул. Набережная реки Уфы, 49; и двухэтажки конца 80-х по ул. Цветы Башкирии, 21 и 23.

Схемы участков находятся на выставке в управлении земельных и имущественных отношений администрации Уфы (пр. Октября, 56/3), а также для удобства жильцов у каждого дома установлены стенды с аналогичной информацией. До 27 мая жители могут внести свои предложения и замечания, сообщили в мэрии.

Ранее сообщали: капитализация земельных участков в Башкирии должна вырасти до 17 трлн рублей.

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