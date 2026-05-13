В Уфе пройдут учения с применением тяжелой техники

15 мая в 10.00 в Уфе состоятся плановые пожарно-тактические учения, сообщает управление гражданской защиты. Мероприятие проводится в рамках подготовки городской подсистемы РСЧС для отработки четких и слаженных действий по ликвидации лесных пожаров.

Основные локации – улицы Рихарда Зорге, Шафиева и территория, прилегающая к детскому оздоровительному лагерю «Чайка».

В ходе учений будет задействована специализированная тяжелая техника. Также планируется использование громкоговорителей для организации оповещения.

Жителей просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам (передвижение техники, ограничение доступа на отдельные участки). Подобные тренировки необходимы для того, чтобы в реальной ситуации экстренные службы сработали максимально эффективно.