В Уфе благоустроят сквер Республиканских батальонов

В Уфе продолжается благоустройство сквера Республиканских батальонов. В настоящее время проводятся работы по укладке брусчатки, сообщает администрация города.

Напомним, в апреле, в рамках акции «Зеленая Башкирия», в новом сквере высадили 42 крупномерных дерева: сосны, яблони, клены.

В ближайшее время здесь появятся уютные дорожки из брусчатки, рулонный газон с ландшафтным дизайном, будут установлены умные скамейки, урны, подсветка возле каждого дерева, наружное освещение и система автоматического полива.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.