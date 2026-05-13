В селе Башкирии после обращения жителей отремонтировали дорогу

Дорогу на улице Гагарина, 21а в селе Раевский Альшеевского района отсыпали щебнем, информирует Центр управления республикой. Ранее о том, что участок размывает после дождя, написали местные жители в соцсетях.

Комментарий сельчан зафиксировали информсистемы ЦУР, после чего специалисты передали обращение в администрацию муниципалитета. В итоге профильные службы отремонтировали дорогу.

Напомним, в Уфе до конца 2026 года завершат реконструкцию улицы имени Города Галле.