В селе Башкирии после обращения жителей отремонтировали дорогу

Дорогу на улице Гагарина, 21а в селе Раевский Альшеевского района отсыпали щебнем, информирует Центр управления республикой. Ранее о том, что участок размывает после дождя, написали местные жители в соцсетях.
Комментарий сельчан зафиксировали информсистемы ЦУР, после чего специалисты передали обращение в администрацию муниципалитета. В итоге профильные службы отремонтировали дорогу.
Напомним, в Уфе до конца 2026 года завершат реконструкцию улицы имени Города Галле.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.