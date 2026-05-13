В пяти городах Башкирии обновили разметку стоп-линий на перекрёстках

Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан (ЦОДД РБ) привёл в порядок разметку стоп-линий на перекрёстках в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском. Меры были приняты в рамках действующих контрактов по аренде комплексов фотовидеофиксации.

Как отметили в ЦОДД РБ, нанесение разметки не является их основной задачей. Однако для повышения безопасности дорожного движения и корректной работы камер было принято решение обновить или нанести заново стоп-линии на всех перекрёстках, где установлены комплексы фиксации.

Все работы завершили к 1 мая.

«Чёткая стоп-линия — это не просто элемент разметки, а важный ориентир для водителей. Она помогает избежать выезда на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, снижает риск аварий и делает движение более предсказуемым», — напомнили в ведомстве.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии до 30 июня завершат первый этап нанесения дорожной разметки.