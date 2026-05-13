В Мордовии дорожные полицейские спасли водителя с признаками инсульта

К наряду ДПС на трассе в Мордовии подъехал автомобиль «ВАЗ-2110». Находившийся за рулем мужчина успел сообщить, что почувствовал резкое недомогание: онемела левая часть тела, появилось жжение в груди, начал терять сознание.

По информации «Известий Мордовии», лейтенанты Олег Миляев и Алексей Мадякин распознали предынсультное состояние, посадили водителя в патрульную машину и с включенными маячками и сиреной выдвинулись в сторону Саранска. Через 10 километров они встретили скорую помощь и передали жителя для экстренной госпитализации.

Мужчину вовремя доставили в больницу. Отец пациента поблагодарил полицейских.

Ранее благодаря бдительности таксиста жителю Башкирии вернули 400 тысяч рублей.