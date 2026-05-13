В Башкирии за выходные произошло 7 ДТП с участием диких животных

За минувшие праздничные выходные на территории республики произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Аварии зафиксированы в Стерлитамакском, Иглинском и Абзелиловском районах.
Май и июнь — особенно опасные месяцы, в это время молодняк часто переходит дороги, осваивая новые территории. Лоси обычно выходят на трассу в сумерках или ночью, а косули могут появиться даже днём, особенно рядом с полями, предупредили в минэкологии республики.
Часто звери выбегают на дорогу так внезапно, что водитель не успевает затормозить. Автовладельцев просят быть особенно внимательными в поездках за городом, особенно в лесистой местности и в темное время суток.
Ранее жителям Башкирии рассказали, что делать при встрече на трассе с лосем.
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