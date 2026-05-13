В Башкирии мужчина лишил ребенка 1 млн рублей и сбежал

В Башкирии разыскивают 37-летнего Самата С., который задолжал своему ребенку больше 1 млн рублей. Об этом сообщили в Сибайском отделении Федеральной службы судебных приставов по РБ.

Уроженец деревни Валитово уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сейчас он, предположительно, скрывается в Москве. Должнику ограничили выезд за пределы России и объявили в исполнительный розыск.

Если у вас есть информация о местонахождении Самата С., сообщите в дежурную часть ГУФССП России по Башкирии: 8 (347) 273‑56‑40; 8 (904) 906‑34‑21.