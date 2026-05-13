В Башкирии молния расщепила дерево

Как сообщили в администрации Иглинского района, сегодня около деревни Юремис-Надеждинское молния расщепила дерево. В инциденте никто не пострадал.

В муниципалитете предупредили, что молнии и грозы — это не только завораживающее природное явление, но и серьёзная угроза для жизни.

Ранее жителям Башкирии рассказали, что делать во время грозы.