В Башкирии открылся первый музей хлеба

В городе Белебее состоялось торжественное открытие первого в Башкирии музея хлеба, сообщает минсельхоз республики. Уникальное АРТ‑этнопространство создано белебеевскими предпринимателями.
Хлебопечение традиционно является одним из важнейших направлений агропрома Башкирии. В регионе сформирована развитая система производства хлеба и хлебобулочных изделий. Так, в 2025 году в республике было произведено 102 тысячи тонн хлебобулочных изделий.
Как подчеркнули в минсельхозе РБ, реализация таких инициатив, как создание музея хлеба, способствует не только сохранению традиций, но и популяризации профессий агропромышленного комплекса и формированию бережного отношения к результатам труда сельхозпроизводителей.
Ранее сообщалось, что в Уфе в «Ночь музеев» запустят бесплатный автобус.
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