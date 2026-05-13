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10:56 (UTC+5), 13 Мая 2026

Стало известно, когда в Башкирии будут применять инсектициды против саранчи

В Башкирии инсектициды против саранчовых будут применять при достижении экономического порога вредоносности. У стадных саранчовых этот показатель составляет 2-5 личинок на один квадратный метр и 10-15 экземпляров на квадратный метр нестадных видов на пастбищах и сенокосах.

Фото: филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ | архив
Розалия Валеева

Об этом сообщает филиал Россельхозцентра по Башкирии. В настоящее время в регионе зафиксирован единичный случай отрождения личинок нестадных видов саранчовых вредителей в Абзелиловском районе. В ведомстве отметили, что ночные заморозки приостановили развитие вредных насекомых, что благоприятно сказывается на фитосанитарной ситуации в сельском хозяйстве.
Химическая борьба наиболее эффективна против личинок саранчовых младших возрастов. В связи с этим сроки истребительных мероприятий необходимо планировать таким образом, чтобы основные обработки были проведены против личинок 2–3-го возрастов и закончены до их окрыления.

Обработки следует проводить только в утренние (с 6.00 до 11.00) или вечерние (с 17.00 до 22.00) часы. Все наземные обработки рекомендуется применять при скорости ветра не более 3 метров в секунду.

В Россельхозцентре напомнили, что применение химикатов регламентируется «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». 

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