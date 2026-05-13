Об этом сообщает филиал Россельхозцентра по Башкирии. В настоящее время в регионе зафиксирован единичный случай отрождения личинок нестадных видов саранчовых вредителей в Абзелиловском районе. В ведомстве отметили, что ночные заморозки приостановили развитие вредных насекомых, что благоприятно сказывается на фитосанитарной ситуации в сельском хозяйстве.

Химическая борьба наиболее эффективна против личинок саранчовых младших возрастов. В связи с этим сроки истребительных мероприятий необходимо планировать таким образом, чтобы основные обработки были проведены против личинок 2–3-го возрастов и закончены до их окрыления.



Обработки следует проводить только в утренние (с 6.00 до 11.00) или вечерние (с 17.00 до 22.00) часы. Все наземные обработки рекомендуется применять при скорости ветра не более 3 метров в секунду.

В Россельхозцентре напомнили, что применение химикатов регламентируется «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».