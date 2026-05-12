В Башкирии прогремят взрывы

В Баймакском районе Башкирии 13 мая с 12.00 до 17.00 будет закрыто движение на автодороге Магнитогорск — Ира для всех видов транспорта на участке с 87-го по 89-й километр.
Как сообщили в управлении дорожного хозяйства региона, ограничения вводятся из-за проведения взрывных работ.
Дорожные службы просят планировать свой маршрут и время в пути заранее.
Ранее Башинформ сообщал о заключении всех контрактов на ремонт дорог в Башкирии.
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