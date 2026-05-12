Жителей Башкирии предупредили о сильных дождях и грозах

МЧС по Башкирии, ссылаясь на данные синоптиков, сообщает о том, что в ближайшие сутки в регионе ночью ожидаются кратковременные дожди, по северо-востоку сильные, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах гроза.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +20, +25°. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 м.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии на смену дождям и грозам придет жара.