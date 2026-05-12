В Уфе будет увеличена зона платных парковок, сообщает администрация города. Как уточняют уфимские власти, несмотря на позитивные результаты уже реализованных мер, на отдельных участках по‑прежнему фиксируется высокая загруженность и дефицит парковочных мест.

Чтобы решить эту задачу, с 15 мая в действующую зону платных парковок войдут следующие участки улиц: Гоголя (от Заки Валиди до Достоевского), Карла Маркса (от Тукаева до Заки Валиди; от Достоевского до Революционной), Театральной, Мустая Карима (от Достоевского до Революционной), Ленина (от Революционной до бульвара Ибрагимова), Крупской (от Достоевского до Коммунистической), Цюрупы (от Тукаева до бульвара Ибрагимова), Заки Валиди (от Аксакова до Заки Валиди, 34), Свердлова (от Аксакова до Карла Маркса), Кирова (от Карла Маркса до Мустая Карима), Достоевского (от Карла Маркса до Ленина), Революционной (от Карла Маркса до Революционной, 54), Ивана Якутова, Краснодонской (от Ленина до Цюрупы).

Также платными станут ряд плоскостных парковок. Они находятся перед ул. Заки Валиди, 34, перед ул. Кирова, 1, между домами №№15 и 29, 29 и 31 по ул. Кирова, перед ул. Революционной, 32.

В рамках второго этапа реализации проекта будет создано дополнительно более 2 тысяч платных парковок. Общее их число в центральной части города превысит 3 тысячи. Актуальная информация о платных парковках Уфы своевременно размещается на электронном портале parking02.ru.

Ранее сообщалось, что в Уфе ужесточат борьбу с любителями парковаться на тротуарах.