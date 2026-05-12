В Нижегородской области впервые поймали уникальную рыбу-иглу

Итальянскую морскую рыбу-иглу выловили в акватории реки Волки у села Бармино Лысковского округа, передает pravda-nn.ru. Эксперты отмечают, что ее присутствие для пресной воды нетипично, к тому же экзотическая особь впервые заплыла так высоко по течению, минуя Куйбышевское водохранилище.

Рыба-игла – родственница морского конька. За потомство отвечает самец: он вынашивает икру в специальной сумке на брюхе. Эти существа – мастера маскировки: меняют окраску под водоросли и замирают вертикально при опасности.

Тело рыбки покрыто не чешуёй, а твёрдыми костными пластинами, из-за чего на ощупь она напоминает жёсткую веточку.

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