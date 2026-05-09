В Башкирии заметили впервые вышедших из норы лисят

Сотрудница природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова запечатлела выход лисят из норы. Зверьки, которым исполнился месяц, пока выглядят неуклюже — коротконогие и большеголовые, с белым кончиком хвоста.

Как поделились в минэкологии Башкирии, малыши уже пробуют корм, который приносят родители, и знакомятся с внешним миром. Их выводковая нора расположена на поляне у дороги: шум машин не пугает детенышей, но далеко от убежища они пока не отходят.