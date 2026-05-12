В Башкирии врачи рассказали, как не заболеть хантавирусом

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов рассказал, что нужно знать о хантавирусе и стоит ли его бояться в сезон отпусков. На днях хантавирус обратил на себя внимание после того, как вспышка болезни произошла на круизном лайнере.

Что это такое?

Хантавирус относится к группе патогенов, которые переносят грызуны. Для человека опасны две формы — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (характерна для Евразии), и лёгочный синдром (чаще в Америке, летальность до 30–40%). Заболевание протекает тяжело: высокая температура, боли, затем поражение лёгких или почек. Специфического лечения нет — только интенсивная поддержка организма.

Как передаётся?

Основной путь — воздушно-пылевой: вдыхание пыли с сухими экскрементами грызунов. От человека к человеку вирус не передаётся. Больной не заразен для окружающих.

Может ли хантавирус попасть в Россию?

Отдельные завозные случаи возможны, но крупная вспышка в России практически невозможна. Вирус не передаётся от человека, а наша система эпиднадзора давно адаптирована к контролю местных штаммов, которые уже есть на Урале и в Сибири. Для населения главный риск — не завоз, а сезонная активность местных грызунов весной и летом, особенно в лесных и дачных зонах.

Как защититься?

- Избегайте контакта с грызунами.

- Не пейте воду из открытых бочек.

- Мойте руки после прогулок и дачных работ.

- При уборке помещений со следами грызунов — только влажная уборка с дезинфекцией, в респираторе и перчатках.

Надо помнить, что хантавирус — серьёзное, но редкое заболевание. Паника не нужна, но внимание — необходимо. Если после поездки появилась высокая температура, одышка или боли в пояснице — нужно сразу обращаться к врачам и в том числе сообщить, куда вы ездили.

Ранее писали: какие болезни туристы привозили домой в Башкирию.