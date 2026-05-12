В Башкирии увековечат память Константина Толкачева

Сегодня, 12 мая, на оперативном совещании правительства Башкирии Глава республики Радий Хабиров заявил, что необходимо увековечить память председателя Госсобрания – Курултая РБ Константина Толкачева.
«6 мая простились с Константином Борисовичем Толкачевым. Нам его очень не хватает. <…> Жду предложений, согласованных с Госсобранием, по увековечению памяти. Не затягивайте этот вопрос. Человек достойнейший, один из выдающихся государственных деятелей нашей республики», – сказал Радий Хабиров.
Напомним, Константин Толкачев ушел из жизни на 74-м году после продолжительной болезни.
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