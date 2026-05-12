В Башкирии пенсионерка отсудила право на досрочную пенсию

Женщина обратилась в региональное отделение Социального фонда России, однако ей неправомерно отказали в назначении выплат. Основанием для отказа стало то, что её трудовой стаж был получен в коммерческой организации, которая является правопреемником государственного унитарного предприятия.
Прокуратура провела проверку и установила, что компания продолжает выполнять те же функции, что и её предшественник. Ведомство подало иск с требованием признать решение фонда незаконным и обязать включить в стаж женщины более трёх лет работы в этой организации.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. На сегодняшний день решение исполнено, и женщина получила заслуженную пенсию, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Ранее более 1400 организаций Башкирии легализовали зарплату работников.
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