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07:54 (UTC+5), 12 Мая 2026

В Башкирии назвали топ-3 жалоб местных жителей

Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что гости Уфы отмечают чистоту города.

Фото: Олег Яровиков | архив «Башинформа»
Дарья Касьянова

Чаще всего жители Башкирии жалуются на благоустройство, дороги и ЖКХ. Топ обращений зафиксировали в Центре управления республикой. Данные озвучила начальник Управления Главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании правительства Башкирии.

Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что гости Уфы отмечают чистоту города, но в этом вопросе необходимо стремиться к перфекционизму.

«Занимайтесь, вопросов много. Но, кстати, на парад приезжали гости, смотрели на Уфу, ветераны Вооруженных сил приезжали, все отмечали чистоту – не везде такое есть, но и есть над чем работать. Давайте стремиться к перфекционизму в этом вопросе», – сказал Радий Хабиров.

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