В Башкирии началась короткая рабочая неделя

После трехдневных майских выходных жителям республики предстоит потрудиться четыре дня – с 12 по 15 мая. Об этом сообщает Гострудинспекция в РБ.

Напомним, май 2026 года для жителей Башкирии особенно богат на выходные. Помимо традиционных майских праздников, республика отдыхает еще один день — 27 мая, когда мусульмане отмечают Курбан-байрам. Этот день является официальным нерабочим праздничным в регионе.