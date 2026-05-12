Не верите? Тогда так: «Взломала и пронесла свои льды и разлила свои воды, вёрст на семь в ширину, река Белая! Весь разлив виден был как на ладонке из окон домика Голубиной слободки…», – это отрывок из «Семейной хроники» С.Т. Аксакова. Голу´бина (ударение на букву у) слободка – это как раз нынешняя улица Пушкина. Всё равно не верите? Тогда углубимся…
Сегодня не осталось и намёка на то, что когда-то вместо ровного участка Новомостовой между улицами Валиди и Пушкина был овраг с безымянной речкой. В доме, стоявшем как раз у самого истока этой речки на территории нынешнего Аксаковского сада, 20 сентября 1791 года и родился Сергей Тимофеевич Аксаков. Вот только дом этот во время пожара 1821 года сгорел.
По плану Уфы, утверждённому императором Александром I в 1803 году, помимо расширения города на северо-восток, предполагалось проложить новые улицы – нынешние Воровского, Новомостовую и Цюрупы. А пока… А пока представьте себе, что вы стоите в аксаковской усадьбе на краю оврага. Насыпи нет, а сразу за нынешней Новомостовой начинается резкий уклон и всё видно далеко вперёд. В том числе и разлив Белой «как на ладонке».
И вот вдоль улицы Спасской (Новомостовой) сделали насыпь, а речку загнали в тоннель. Вскоре после этого владельцы усадьбы догадались использовать насыпь как запруду и устроили в овражке искусственное озеро – на карте 1852 года пруд уже отмечен.
В середине XIX века всей бывшей усадьбой Аксаковых владел купец Кондратий Блохин – владелец одной из самых известных уфимских фирм, на протяжении более ста лет делавшей значительный вклад в благоустройство и культурное развитие Уфы. Книгоиздательство и книготорговля Блохиных тем не менее не являлись основной частью бизнеса семьи: главные доходы давали спиртоводочные и пивоваренный завод. И на вновь приобретённой усадьбе Кондратий Игнатьевич тоже устроил небольшой водочный заводик. А ещё открыл питейный дом и ресторан и как бы попутно устроил здесь общественный сад для гуляний.
Сын и наследник Кондратия Игнатьевича Александр Блохин построил в 1875 году в саду театр и посадил много берёз. Но в 1888-м усадьба с садом и постройками перешла к другому известному купцу – Василию Ильичу Видинееву. Кстати, тот летний театр, который до сего дня вспоминают уфимцы, появился весной 1894 года уже при новом хозяине сада.
В 1920-е годы сад на месте бывшей усадьбы Аксаковых стал носить имя одного из гонителей «дворянского» писателя – наркома просвещения СССР А.В. Луначарского. Молодёжь сократила длинное название – получился просто «Лунный». Качели, карусели, библиотека, тир, комната смеха, танцплощадка, пруд с лодками и катамаранами и, конечно, летний театр – не удивительно, что «Лунный» всегда был полон народу.
А ещё сад полюбили фотографы…
Анатолий Чечуха
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