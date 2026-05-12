Не верите? Тогда так: «Взломала и пронесла свои льды и разлила свои воды, вёрст на семь в ширину, река Белая! Весь разлив виден был как на ладонке из окон домика Голубиной слободки…», – это отрывок из «Семейной хроники» С.Т. Аксакова. Голу´бина (ударение на букву у) слободка – это как раз нынешняя улица Пушкина. Всё равно не верите? Тогда углубимся…

Сегодня не осталось и намёка на то, что когда-то вместо ровного участка Новомостовой между улицами Валиди и Пушкина был овраг с безымянной речкой. В доме, стоявшем как раз у самого истока этой речки на территории нынешнего Аксаковского сада, 20 сентября 1791 года и родился Сергей Тимофеевич Аксаков. Вот только дом этот во время пожара 1821 года сгорел.

По плану Уфы, утверждённому императором Александром I в 1803 году, помимо расширения города на северо-восток, предполагалось проложить новые улицы – нынешние Воровского, Новомостовую и Цюрупы. А пока… А пока представьте себе, что вы стоите в аксаковской усадьбе на краю оврага. Насыпи нет, а сразу за нынешней Новомостовой начинается резкий уклон и всё видно далеко вперёд. В том числе и разлив Белой «как на ладонке».

И вот вдоль улицы Спасской (Новомостовой) сделали насыпь, а речку загнали в тоннель. Вскоре после этого владельцы усадьбы догадались использовать насыпь как запруду и устроили в овражке искусственное озеро – на карте 1852 года пруд уже отмечен.