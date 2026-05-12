Школы Башкирии должны перейти на платформу МЭШ до конца года

Соответствующее соглашение было подписано 5 мая в Москве Главой республики Радием Хабировым, мэром столицы Сергеем Собяниным, министром просвещения России Сергеем Кравцовым.
Переход большинства школ республики на данную образовательную платформу запланирован к 1 сентября. Полное внедрение во всех учебных заведениях республики необходимо завершить до конца года, поставил задачу на оперативном совещании правительства Глава региона.
«Московская платформа на самом деле — одна из лучших. Она интеллектуально лучше, удобнее. Предстоит большая работа – до конца года все школы республики перевести на данную платформу», — сказал Радий Хабиров.
Ранее Глава подчеркивал, что создание собственной аналогичной системы потребовало бы колоссальных вложений и времени, в то время как МЭШ — это уже «обкатанный» и один из лучших в стране цифровых продуктов.
Зачем Башкирия переходит на МЭШ, читайте в материале «Башинформа».
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