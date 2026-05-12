Джаннат и Сарват: какие имена выбирают родители в Башкирии

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС обновил списки популярных и редких имён, которыми жители республики назвали своих детей.

По состоянию на 11 мая 2026 года в списке редких женских имен оказались: Катрина, Джасмина, Джаннат, Инна и Лолита. Среди редких мужских имен: Арнест, Сарват, Янислав, Мирзоумар и Диназ.

Чаще всего девочек в Башкирии называют Амелия, Ясмина, София, Амина и Эмилия. Мальчикам выбирают популярные имена: Амир, Эмир, Тимур, Роман и Михаил.

Ранее российские врачи спасли новорожденного с редкой патологией мозга.