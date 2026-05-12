В Башкирии до 15 мая утвердят планы подготовки к зиме

Муниципалитеты Башкирии должны определиться с планами к зиме до 15 мая. Об этом на оперативном совещании правительства сообщили министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

До этой даты администрациям муниципалитетов необходимо провести гидравлические испытания тепловых сетей.

По словам министра, на данный момент все муниципалитеты завершили отопительный сезон, кроме Татышлинского района и ЗАТО Межгорье – они отключат отопление уже сегодня и завтра.