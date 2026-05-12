224 самозанятых Башкирии вступили в пилотный проект по соцстрахованию

В республике подвели промежуточные итоги эксперимента по добровольному социальному страхованию самозанятых. На текущий момент уже 224 самозанятых региона официально зарегистрировались в системе и начали уплачивать страховые взносы в Социальный фонд России для обеспечения себе оплачиваемых больничных, сообщили в региональном отделении СФР.

Пилотный проект стартовал в начале года и продлится до конца 2028 года. Его главная цель — предоставить людям, работающим на себя, те же социальные гарантии в случае болезни, которые есть у наемных сотрудников.

В месяц участникам проекта нужно вносить 1344 рубля или 1920 рублей (3,84% от 35 000 или 50 000 рублей соответственно). Выплаты по больничному начинаются через полгода после уплаты годового взноса.

В соцфонде пояснили, что эксперимент направлен исключительно на выплаты по временной нетрудоспособности (болезнь, травма). Пособия, связанные с материнством (декретные выплаты), в рамках этой программы не предусмотрены .

Ранее сообщалось, что в Башкирии с начала года оформили почти 5 тысяч сертификатов на маткапитал.