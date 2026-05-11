За сутки в Башкирии задержали почти 70 пьяных водителей

За прошедшие 24 часа сотрудники госавтоинспекции республики в рамках профилактических мероприятий «Безопасная дорога» выявили 69 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки инспекторами ДПС зафиксировано более 1300 нарушений Правил дорожного движения. Четверо нетрезвых автомобилистов привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Кроме того, выявлено 39 фактов нарушения правил перевозки детей и 13 случаев, когда водители не предоставили преимущество в движении пешеходам.

В рамках мероприятия «Мототехника» сотрудники госавтоинспекции пресекли более 20 нарушений, допущенных водителями мототранспорта.

Ранее пенсионер из Башкирии погиб в ДТП с «КамАЗом» и трактором.