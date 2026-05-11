Россия и Саудовская Аравия с 11 мая отменили визы для туристических поездок

Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований вступило в силу сегодня, 11 мая 2026 года. Об этом сообщает МИД России.
Документ, подписанный в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года, позволяет гражданам обеих стран совершать безвизовые поездки с туристическими и деловыми целями. Российские граждане могут находиться на территории Королевства без визы не более 90 дней в течение календарного года (непрерывно или суммарно).
При этом безвизовый режим не распространяется на тех, кто планирует работать, учиться или постоянно проживать в Саудовской Аравии — для этих целей по-прежнему требуется оформление визы. Также виза остаётся обязательной для совершения хаджа или умры в период хаджа.
Аналогичные правила с сегодняшнего дня действуют и для граждан Саудовской Аравии при посещении России.
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