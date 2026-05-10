Журналисты «Башинформа» вспомнили тех, кто приближал Победу в Башкирии

В эти теплые майские дни повсюду звучат военные песни, воспоминания ветеранов и тех, кто трудился в тылу. То, что пережили наши близкие в годы Великой Отечественной войны, навсегда вшито в наш генетический код: как по-другому объяснить неизменно проступающие слезы от рассказов мамы и бабушки, от кадров военной хроники? Досталось во время войны всем: и детям, и женщинам. Своими воспоминаниями поделился генеральный директор «Башинформа» Равиль Зарипов:
«Моя картинәй — Зарипова Савия Хамидуллиновна (1929–2006) — родилась в деревне Каргалы Чекмагушевского района. На её долю выпали тяжёлые военные и послевоенные годы. Совсем юной она наравне со взрослыми работала в колхозе: подростки садились за комбайны, сеяли, пахали, убирали урожай. «С продовольствием было туго: выживали только те семьи, у кого была в хозяйстве корова. Однако все старались помогать фронту», — вспоминала она позже. В тылу односельчан объединяли доброта, милосердие и сострадание, а девизом стали слова: «Всё для Победы — всё для фронта!»
Война оборвала и её собственный путь. Савия отлично училась, особенно по математике; учитель Каразирековской школы Ахсан Нугуманов спустя годы признавался, что таких способностей не встречал больше ни у одного ученика. После семилетки она поступила на физмат Бирского педагогического института, но из-за послевоенной нужды доучиться не смогла — пришлось вернуться в колхоз. Позже окончила Благовещенский сельхозтехникум и приехала бригадным агрономом в Новобалтачево. Там и встретила своего будущего мужа — недавно вернувшегося с фронта Ангама Зарипова. Она ждала с войны своего будущего мужа — ждала с надеждой и терпением, ещё не зная его имени.
Вместе они вырастили пятерых детей, и все получили высшее образование — стали врачами, учителями, инженерами, военными. Сама Савия Хамидуллиновна проработала 44 года: продавцом, заведующей сельским клубом, главным бухгалтером сельсовета. В деревне её называли «Ак-эби» — белой бабушкой, к которой шли за советом. Картинәй не стала учительницей начальных классов, как мечтала, но воспитала поколение, которое продолжило её несостоявшийся путь. И в этом — её личная победа, тихая, как и весь её труд в тылу.».
Вот что рассказывает Алик Шакиров, литературный редактор «Башинформа»:
«У отца была бронь, как и у всех учителей. Но весной, в апреле 1942 года, его, учителя Байдавлетовской школы в Зианчуринском районе, все же призвали. Воевал он на Волховском фронте, принимал участие в прорыве Ленинградской блокады. Отец не любил рассказывать о войне, но иногда, как правило, в День Победы, 9 мая, уступал настойчивым просьбам пятерых своих сыновей и начинал вспоминать отдельные эпизоды фронтовых будней.
Мой дедушка с маминой стороны, Якуб бабай, живший в то время в маминой родной деревне Верхние Чебеньки Оренбургской области, писал маме: «Эта война, доченька, будет очень долгой. Приезжай с детьми сюда, здесь все твои родственники, вместе будет легче пережить трудности». Мама так и сделала: привязав к телеге корову, взяв своих детей, сына и дочку, преодолев почти две сотни километров, отправилась в путь. От отца приходили редкие письма. Он был связистом, обеспечивал связью войсковые подразделения. В начале 1944 года, в дни прорыва блокады Ленинграда, отца ранило в голову, он получил серьезную контузию.
Пока папа воевал, мама в тылу с детьми тоже натерпелась много бед и горя. Самой большой бедой был голод. Мама часто рассказывала, что они спаслись от голодной смерти только благодаря корове. Она и молоко давала, и дрова на ней возили, и сено. Весной люди выходили собирать в поле оставшиеся с осени ржаные и овсяные колоски, шелушили из них подгнившее зерно, варили кашу на воде. У многих от этого варева начиналось отравление, умирали целыми семьями. Из прошлогодней картошки делали крахмал и пекли блинчики. Несмотря ни на что, мама работала в школе, а после уроков выходила в поле, на колхозную ферму, помогала таким образом в тылу приближать Великую Победу.
Специальный корреспондент Ксения Калинина рассказала о своей бабушке, Дарье Фомичевой.
«Во время войны бабушка работала на Карламанском заводе оператором по выработке спирта — он был крайне необходим на фронте: и для обработки ран, и как фронтовые сто грамм перед боем. Работали день и ночь, не щадя своих сил и здоровья, в тылу приближали Победу, как могли. За самоотверженность бабушку наградили двумя медалями „За доблестный труд“. Бабушка даже хотела уйти на фронт, закончила курсы снайперов. С эшелона, который направлялся на войну, ее снял лично директор завода, сказав, что на родном комбинате она нужнее — бабушка была лучшим оператором, чувствовала оборудование, как собственное сердце. В нашем семейном архиве хранятся пять юбилейных медалей бабушки — свидетельство ее героического труда».
Прадедушка корреспондента Ивана Вавилова успел поработать во время войны на заводе и уехать на фронт.
«Когда началась Великая Отечественная война, мой прадедушка Иван Мочалов продолжал работать на Борском стекольном заводе. Там создавались бригады, которые боролись за звание фронтовых, лучшие из них выполняли по две с половиной сменные нормы. И среди них был и мой прадедушка. В те годы из стекла необходимо было производить кабины из прозрачной стеклоброни для самолётов, прозрачные детали, защищающие глаза механиков-водителей танков, оптические стёкла для боевых кораблей, очковые стёкла для противогазов. Но на заводе тогда не было ни специалистов, ни оборудования для выпуска такой продукции. Инженеры и технические работники в короткие сроки создали методики производства соответствующего стекла. А мастера и рабочие трудились в тяжёлых условиях, но делали всё, что было им под силу. Лозунг „Всё для фронта! Всё для победы!“ воспринимался как личное дело каждого.
Бабушка Раиля Якупова во время войны жила в деревне Ново-Ахуново. Как и все, сеяли и убирали хлеб, картошку, вечерами пряли и вязали носки и варежки для фронта. После войны трудилась на заводе им. Кирова, работала начальником отдела сбыта. Награждена медалью „Ветеран труда“».
«Моей бабушке Нажие Надирбакиевне Халиловой было 15 лет, когда началась война, — рассказывает корреспондент информационного агентства «Башинформ» Ляйсан Закирова. — Хрупкой и тонкой девчушке пришлось резко повзрослеть, как и всем, кто остался в тылу. Сколько себя помню, она всегда страдала от болей в ногах. Это было «эхо» тех страшных лет. Сначала бабушка работала на железной дороге, а зимой группу подростков отправили на лесозаготовку в соседний Белорецкий район. Дорога туда была легче, ранним утром запрягали лошадей, грузились на сани и выезжали из деревни в Учалинском районе, что находится за 100 км от делянки. Целый день — адский труд. В обратный путь шли уже пешком, потому что лошади и без того едва тянули тяжелый «лесной» груз. Работали голодные, истощавшие, полураздетые. Не хватало тёплой одежды и обуви, больше всего страдали как раз ноги. Так, однажды у бабушки совсем прохудились подошвы валенок, и до дома она шла босиком. Рассказывала, что обморозила их так, что больно было наступать, шла кровь. Но никто не сбегал, нет. Была и тяжёлая колхозная работа. Но именно лесоповал оставил в её сердце и на теле глубокие следы.
Моя нанай не любила вспоминать и говорить об этом, разговоры о военных годах велись в семье редко. Боль не утихала даже спустя десятилетия. С дедушкой-фронтовиком Мухаметом Мухаметовичем они встретились и поженились уже после войны. Подарили жизнь восьмерым детям. Получается, всё было не зря. И то, что дедушка бой за боем приближал Победу, и то, что бабушка оставляла кровавые следы на белом снегу… Благодаря им есть я, есть мой сын, есть наша большая семья. День Победы для нас всегда особенный праздник, даже несмотря на то, что ни нанай, ни картатай уже нет в живых. Мы прекрасно осознаём, какой ценой досталась Победа поколению, что было крепче стали, и говорим им «Спасибо!».
Действительно, у кого-то война отобрала юность и детство. Вот что рассказывает бильд-редактор информационного агентства «Башинформ» Татьяна Кадыкова:
«Дедушка по маме, Бедняков Петр Александрович — ребенок войны, родился 25 января 1929 года в Федоровском районе. Трудился в тылу наравне со взрослыми, в колхозе помогал заготавливать продовольствие: картошку, хлеб и молоко. Их (детей) направляли для помощи — то коров пасти (выгонять, пригонять обратно), то пшеницу собирать, то овощи, сено заготавливать. Потом из колхоза на телеге или машине возили в ближайший город, где формировались продовольственные обозы».
Корреспондент информационного агентства «Башинформ» Розалия Валеева:
«Мой дядя, Зинур Бикбаев, застал войну 15-летним подростком. Они жили тогда в деревне Тикеево Иглинского района. В поселок Урман привезли зерно для посевной. Транспорта нет, дорог нет. Подростки на санях, через лес и лужайки перевозили зерно в свою деревню. Из обуви только лапти, которые в дороге быстро приходили в негодность. Кровавые трещины и раны долго не заживали. Урожай также перерабатывали дома — снопы молотили, зерно потом сдавали.
Бабушка со стороны мамы, Василя Исмагилова, трудилась в Уфе в пимокатном цехе, готовила для фронта войлок и валенки. Мама вспоминает, что к концу дня на платке собирался такой слой пыли, который невозможно было вытрясти. Увы, труд в таких условиях подорвал здоровье бабушки, кашель напоминал о пережитых трудностях всю жизнь.
Тетя моего папы, Хафиза Валеева, юной девушкой отправилась на строительство железной дороги — транспортное обеспечение армии было важной задачей. Вчерашние дети помогали в укладке шпал от узловой станции Чишмы в сторону Кандров. Жили в холодном неотапливаемом вагончике, ни бани, ни воды, никаких условий. Но терпели и работали. Тетя прожила большую жизнь, ценила каждый мирный день и никогда не унывала».
О том, как подросткам пришлось встать в один ряд со взрослыми, заменив тех, кто ушел на фронт, рассказывает и корреспондент Екатерина Камалова:
«Когда началась война, моей бабушке, Клячевой Раисе Петровне, было 14 лет. Детство быстро сменилось ранними подъемами, недосыпами. Выполняли всю сезонную работу: в поле вручную косили рожь, вязали снопы, косили сено, сгребали, стаскивали в стога, а за тем скирдовали. Рая всегда была наверху, на скирде — поручали ей эту работу, так как ловко и правильно принимала навильное сено (от слова „вилы“ — прим. ред.), чтобы скирда не обваливалась. Серпом жали и в снопы складывали лен и другое выращенное скудное земледельческое богатство. Из-за острой нехватки сена косили жесткую осоку для корма лошадям и коровам (на память остались шрамы от порезов). В телятнике девчонки помогали выхаживать телят. Стригли овец, чесали шерсть щетками, пряли на прялке шерстяные нити, вязали носки. Мама до сих пор хранит эту прялку как великую память. Бабушке присвоен статус „Ветеран тыла Великой Отечественной войны (труженик тыла)“. Такой я ее и помню — всегда в трудах и заботах.
Дедушка по отцу, тогда 12-летний Шурка, тоже работал в колхозе. Мужиков в деревне почти не осталось, все бабы — но какие: крепкие, волевые, в мужицких фуфайках, подпоясанные веревкой или солдатским ремнем. Дед работал под их началом в бригаде, на ферме и в поле, делил с ними краюшку хлеба. А потому многих помнил и передал память нам, потомкам. Например, о Марьке „Козырь“ (в жизни Мария Огородникова). Она в бригаде была главная, поля обскакивала на коне и принимала дерзкие решения по обмену, допустим, телег на сани, и ей это всегда удавалось. Дед же драл лыко с осин, сушил и плел веревки. В лесу пилил стволы для кос и другой рабочей утвари. Были и ответственные поручения: пацаном в лаптях сопровождал обозы с выращенным продовольствием для передачи в район и дальней отправки на фронт. Это было тяжёлое бремя труда в тылу, с работой по 12 часов в сутки, когда он часто просто голодный валился от усталости спать. Привычка работать не покладая рук осталась на всю жизнь: Чураков Александр Васильевич — труженик тыла, ветеран труда, за трудовые отличия награжден высшей государственной наградой СССР орденом Ленина, а также орденом Трудового Красного Знамени СССР. Поднимал и поднял колхоз в селе Тавтиманово Иглинского района. И даже когда земли перешли в руки частных фермеров, наставлял молодежь своими агрономическими решениями — до 75 лет, встречая рассветы в поле».
Культурный обозреватель информационного агентства «Башинформ» Лейла Аралбаева вспоминает, как жила ее бабушка во время войны, потеряв мужа и оставшись одна с шестью детьми на руках.
«Моя бабушка Фархиямал училась в Мамбетовском медресе всего одну зиму. Лихие годы пришлись на ее детство. Читать не научилась, но молитвы и мунажаты помнила всю жизнь. В 18 лет вышла замуж за Абдулгалима Аралбаева, переехала в деревню Танатарово Илячевского сельсовета. Первого сына Ражапа она родила в 19 лет, в 1930 году. Потом дети у нее рождались один за другим: в 1933 — Хадиса, в 1935 — Нафиса, в 1937 — Зиннур, в 1938 — Хафиза. Трудилась в колхозе. Когда муж в июле 1941 года был призван на фронт, она осталась 30-летней красивой, молодой женщиной, с пятью детьми и беременной шестым… Она много лет трудилась в родном колхозе „Яңы юл“ — „Новый путь“. Была дояркой, телятницей, сторожем, работала в поле, косила сено, крутила молотилку и колхозный сепаратор. Младшего сына она родила 1 сентября 1941 года в пшеничном поле. По просьбе мужа, написанной в письме, назвала Кадимом. Больше писем не было. Пришло лишь скупое уведомление, что пропал без вести… Ждала мужа всю жизнь. Всех детей поставила на ноги, а младший (мой отец, будущий народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай) стал первым из Танатарово, кто получил высшее образование. Получила медаль „Материнская слава“, потом помогала детям с внуками. Отец говорит, что не помнит, чтобы мама когда-нибудь болела. Вот только в последние годы жизни ослепла — как будто проглядела глаза, ожидая супруга…».
Литературный редактор «Электрогазеты» Евгения Сюткина пересказала воспоминания своей тети, Алевтины Сюткиной. Она застала войну маленькой девочкой и пережила все тяготы военного времени: и холод, и голод. Перед самой войной, 31 мая 1941 года, Але на день рождения подарили козочку, она и спасла семью во время войны. Мама Али — Елизавета Ивановна с самого начала войны работала от райисполкома — разносила разные извещения. Работы было много, она ходила допоздна, деньги за это не получала — это была общественная работа. На заводе она работать не могла, потому что дети маленькие, на весь день оставляла их одних, из еды — пол-литра козьего молока и хлеб. Это очень выручало. С козочки Елизавета Ивановна стригла шерсть, пряла её и вязала трёхпалые перчатки на фронт — для большого и указательного пальцев, чтобы бойцы могли нажимать на курок. «Очень хорошо помню 9 мая 1945 года, — рассказывала тётя Аля. — Утром проснулась — все бегают, дверями хлопают. Я подумала, что это землетрясение. А это было утро Победы».
О своей бабушке, труженице тыла, рассказал начальник отдела башкироязычного контента Инсаф Хужабирганов.
«Когда началась война, моей бабушке Раузе Ибрагимовне было 15 лет. В тяжелые военные годы она работала на лесозаготовках в Удмуртии, в колхозе. В 1946 году бабушка связала свою жизнь с фронтовиком и кавалером орденов Ленина и Красной Звезды Зайнагабдином Кутдусалямовичем. Дедушка из-за тяжелых увечий рано ушел из жизни. Рауза Ибрагимовна осталась одна с 10 детьми. Старшему сыну, одному из семерых мальчиков, тогда было 20 лет, а младшей дочери — всего пять лет. Бабушка одна подняла на ноги детей, трудилась в колхозе, успевала и почтальонкой работать. Благодаря своему трудолюбию за короткое время построила большой дом. Это была женщина с сильным духом и характером. Тяготы той эпохи она отразила в своих стихотворениях, выступала в районных мероприятиях, на сабантуях. Награждена орденом «Мать-героиня СССР». Бабушка умерла в 1994 году в счастливом преклонном возрасте».
Ранее Башинформ рассказывал о том, как корреспонденты информационного агентства подключились к акции «Окна Победы».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.