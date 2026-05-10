Журналисты «Башинформа» вспомнили тех, кто приближал Победу в Башкирии

В эти теплые майские дни повсюду звучат военные песни, воспоминания ветеранов и тех, кто трудился в тылу. То, что пережили наши близкие в годы Великой Отечественной войны, навсегда вшито в наш генетический код: как по-другому объяснить неизменно проступающие слезы от рассказов мамы и бабушки, от кадров военной хроники? Досталось во время войны всем: и детям, и женщинам. Своими воспоминаниями поделился генеральный директор «Башинформа» Равиль Зарипов:

«Моя картинәй — Зарипова Савия Хамидуллиновна (1929–2006) — родилась в деревне Каргалы Чекмагушевского района. На её долю выпали тяжёлые военные и послевоенные годы. Совсем юной она наравне со взрослыми работала в колхозе: подростки садились за комбайны, сеяли, пахали, убирали урожай. «С продовольствием было туго: выживали только те семьи, у кого была в хозяйстве корова. Однако все старались помогать фронту», — вспоминала она позже. В тылу односельчан объединяли доброта, милосердие и сострадание, а девизом стали слова: «Всё для Победы — всё для фронта!»

Война оборвала и её собственный путь. Савия отлично училась, особенно по математике; учитель Каразирековской школы Ахсан Нугуманов спустя годы признавался, что таких способностей не встречал больше ни у одного ученика. После семилетки она поступила на физмат Бирского педагогического института, но из-за послевоенной нужды доучиться не смогла — пришлось вернуться в колхоз. Позже окончила Благовещенский сельхозтехникум и приехала бригадным агрономом в Новобалтачево. Там и встретила своего будущего мужа — недавно вернувшегося с фронта Ангама Зарипова. Она ждала с войны своего будущего мужа — ждала с надеждой и терпением, ещё не зная его имени.

Вместе они вырастили пятерых детей, и все получили высшее образование — стали врачами, учителями, инженерами, военными. Сама Савия Хамидуллиновна проработала 44 года: продавцом, заведующей сельским клубом, главным бухгалтером сельсовета. В деревне её называли «Ак-эби» — белой бабушкой, к которой шли за советом. Картинәй не стала учительницей начальных классов, как мечтала, но воспитала поколение, которое продолжило её несостоявшийся путь. И в этом — её личная победа, тихая, как и весь её труд в тылу.».