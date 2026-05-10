Жителям Башкирии напомнили правила приготовления шашлыков

МЧС напомнило жителям Башкирии, что при приготовлении шашлыков важно соблюдать простые, но обязательные правила.
Размещайте мангал не ближе 5 метров от построек и 30 метров от деревьев, кустарников и сухой растительности. Очистите площадку в радиусе двух метров от листвы, сухой травы, веток и другого горючего мусора. Для розжига не используйте бензин, керосин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Рядом всегда должны быть вода, песок или исправный огнетушитель. Перед уходом залейте угли водой до полного остывания и убедитесь, что тление полностью прекратилось. Заберите за собой весь мусор: природа и безопасность не терпят беспорядка.
Нарушение этих правил влечет солидные штрафы. Гражданам – до 20 тысяч рублей, должностным лицам – до 60 тысяч, индивидуальным предпринимателям – до 80 тысяч, юрлицам – до 800 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что шашлычный набор в России в начале апреля стоил порядка 5 тысяч рублей.
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