Жителям Башкирии напомнили правила приготовления шашлыков

МЧС напомнило жителям Башкирии, что при приготовлении шашлыков важно соблюдать простые, но обязательные правила.

Размещайте мангал не ближе 5 метров от построек и 30 метров от деревьев, кустарников и сухой растительности. Очистите площадку в радиусе двух метров от листвы, сухой травы, веток и другого горючего мусора. Для розжига не используйте бензин, керосин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Рядом всегда должны быть вода, песок или исправный огнетушитель. Перед уходом залейте угли водой до полного остывания и убедитесь, что тление полностью прекратилось. Заберите за собой весь мусор: природа и безопасность не терпят беспорядка.

Нарушение этих правил влечет солидные штрафы. Гражданам – до 20 тысяч рублей, должностным лицам – до 60 тысяч, индивидуальным предпринимателям – до 80 тысяч, юрлицам – до 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что шашлычный набор в России в начале апреля стоил порядка 5 тысяч рублей.