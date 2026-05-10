В Уфе проезд по трассе в аэропорт стал более комфортным

С приходом тепла коммунальные службы начали ежедневные мойки участков проезжей части автодорог Уфа – Аэропорт и Уфа – Дёма, сообщает администрация города.
Ежедневная мойка помогает не только поддерживать чистоту, но и значительно снижает уровень пыли, улучшая видимость для водителей и делая поездки более комфортными для всех участников дорожного движения.
Регулярная мойка дорожного полотна также способствует снижению износа покрытия и улучшению общего состояния дорог, что особенно важно в жаркие и пыльные летние дни.
Ранее сообщалось, что в Уфе начали мыть опоры уличных фонарей.
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