В трех городах Башкирии вводят режим «черного неба»

В Стерлитамаке, Салавате и Уфе вновь вводят так называемый режим «черного неба» – режим неблагоприятных метеоусловий №1. Он будет действовать с 20 часов 10 мая до 20 часов 11 мая, сообщает Башгидромет.

Как ранее писал Башинформ со ссылкой на специалистов минэкологии, режим НМУ – официально устанавливаемый период, в течение которого сочетание определённых метеоусловий (слабая скорость ветра, приземная температурная инверсия) препятствует естественному рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха. То есть выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов могут опуститься на уровень жилых домов.

При таком режиме мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятий, но в зависимости от режима (первая, вторая или третья) они обязаны обеспечить снижение объемов выбросов в диапазоне от 15-20% до 40-60%.