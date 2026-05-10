На озере в Башкирии изъяли 300 метров браконьерских сетей

В акватории озера Аслыкуль инспекторы природного парка выявили браконьерскую добычу рыбы. Неизвестные установили 300 метров сетей.
Как сообщили в пресс-службе минэкологии, на место сразу вызвали полицейских и составили акт о нарушении. Сети изъяли, а добытую живую рыбу вернули в озеро.
В ведомстве напомнили, что на особо охраняемой природной территории рыбалка сетями и отлов раков полностью запрещены. В нерестовый период любая незаконная добыча рыбы наносит невосполнимый ущерб популяции.
Ранее Башинформ писал о том, что нерестовый период в республике действует до 5 июня.
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