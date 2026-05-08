Перед Днём Победы Путин наградил жителей Башкирии

В преддверии праздничных дней опубликован указ президента России о присуждении государственных наград. В числе награждённых — жители Башкирии.
Гендиректор Международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев награждён орденом Дружбы.
Актёр Национального молодёжного театра Башкирии Линар Ахметвалиев стал заслуженным артистом России.
Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено преподавательнице уфимской башкирской гимназии № 20 Гульназ Мухамедьяновой и учителю гимназии № 2 города Октябрьского Зульфие Мифтаховой.
Замглавы Ленинского района Уфы Мирхат Казаргулов удостоен звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ».
Начальник Дуванской районной ветеринарной станции Рауль Нуриев и начальник Чекмагушевской межрайонной ветстанции Радмир Ямалеев стали заслуженными ветеринарными врачами России.
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