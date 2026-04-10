Уроженка Башкирии снялась в новом сезоне «Универа»

В новых сериях зрителей ждет возвращение Саши и Тани — героев одноименного спин-оффа в исполнении Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна, а к роли экстравагантной Лили вернулась и уроженка Стерлитамака Лариса Баранова, с которой «Башинформу» удалось пообщаться.

— Лариса, сериал выходит в канун вашего дня рождения. Считаете ли вы это неким подарком для вас и телезрителей в целом?

— В принципе, да. Мы, актеры, уже поделились в соцсетях фотографиями со съемок и получили огромное количество комментариев от телезрителей: что они очень рады, что ждали продолжение, что они выросли на нашем сериале и повзрослели, как и герои. Очень много восторженных и приятных слов! И, конечно, перед днём рождения как раз получаю эти добрые письма, которые не могут не радовать. Наконец–то зрители увидят всех нас в старом составе.

— Как изменилась ваша героиня Лиля спустя почти 16 лет?

— Она, как и любой человек, меняется. Допустим, в 18 лет — это один человек, в 27 и 35 — другой, но её экстравагантность остается с ней. Лиля так же взбалмошна, немного хулиганка и у неё своё мировоззрение. У неё появились муж и ребёнок. На некоторые свои хобби она, наверное, закрывает глаза. Но я у сценаристов всегда прошу немножечко оставлять Лилю такой, какой она была раньше. Они мне говорят: «Она выросла, повзрослела». Я говорю: «Ну вот я, Лариса, тоже в свои 18 лет была странной и экстравагантной, и спустя годы я не поменялась». Я просто развиваюсь, но остаюсь с такими же взглядами на жизнь и характером. И своей Лиле очень многое передала от себя, и она меня очень многому научила.

Вот поэтому у моего героя есть свой зритель — это женщина, похожая на Лилю. И если я на улице встречаю женщину в странном наряде, она обязательно мне скажет: «Ой, Лиля — мой любимый персонаж». И ведь это тоже взрослая женщина, может быть, даже моя ровесница. Эти женщины существуют, и они Лилю очень любят. Они ходят с цветными волосами, у некоторых из них пирсинг и яркие наряды, они любят животных. Именно поэтому я за свою Лилю всегда борюсь и отвоевываю ей право одеваться так же странно, как ей и хочется. Образ моей героини — поддержка для многих женщин, которые выбрали для себя путь экстравагантного видения мира. Порой для своей героини я сама приношу костюмы, которые нахожу на блошиных рынках и на винтажных маркетах, ведь Лиля очень любит моду 60–70-х годов, а такое крайне сложно найти в обычных магазинах. Образы Лили мы генерируем совместно с художником по костюмам: что-то привносит она, а что-то — я.