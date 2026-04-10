Уроженка Башкирии снялась в новом сезоне «Универа»

В новых сериях зрителей ждет возвращение Саши и Тани — героев одноименного спин-оффа в исполнении Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна, а к роли экстравагантной Лили вернулась и уроженка Стерлитамака Лариса Баранова, с которой «Башинформу» удалось пообщаться.
— Лариса, сериал выходит в канун вашего дня рождения. Считаете ли вы это неким подарком для вас и телезрителей в целом?
— В принципе, да. Мы, актеры, уже поделились в соцсетях фотографиями со съемок и получили огромное количество комментариев от телезрителей: что они очень рады, что ждали продолжение, что они выросли на нашем сериале и повзрослели, как и герои. Очень много восторженных и приятных слов! И, конечно, перед днём рождения как раз получаю эти добрые письма, которые не могут не радовать. Наконец–то зрители увидят всех нас в старом составе.
— Как изменилась ваша героиня Лиля спустя почти 16 лет?
— Она, как и любой человек, меняется. Допустим, в 18 лет — это один человек, в 27 и 35 — другой, но её экстравагантность остается с ней. Лиля так же взбалмошна, немного хулиганка и у неё своё мировоззрение. У неё появились муж и ребёнок. На некоторые свои хобби она, наверное, закрывает глаза. Но я у сценаристов всегда прошу немножечко оставлять Лилю такой, какой она была раньше. Они мне говорят: «Она выросла, повзрослела». Я говорю: «Ну вот я, Лариса, тоже в свои 18 лет была странной и экстравагантной, и спустя годы я не поменялась». Я просто развиваюсь, но остаюсь с такими же взглядами на жизнь и характером. И своей Лиле очень многое передала от себя, и она меня очень многому научила.
Вот поэтому у моего героя есть свой зритель — это женщина, похожая на Лилю. И если я на улице встречаю женщину в странном наряде, она обязательно мне скажет: «Ой, Лиля — мой любимый персонаж». И ведь это тоже взрослая женщина, может быть, даже моя ровесница. Эти женщины существуют, и они Лилю очень любят. Они ходят с цветными волосами, у некоторых из них пирсинг и яркие наряды, они любят животных. Именно поэтому я за свою Лилю всегда борюсь и отвоевываю ей право одеваться так же странно, как ей и хочется. Образ моей героини — поддержка для многих женщин, которые выбрали для себя путь экстравагантного видения мира. Порой для своей героини я сама приношу костюмы, которые нахожу на блошиных рынках и на винтажных маркетах, ведь Лиля очень любит моду 60–70-х годов, а такое крайне сложно найти в обычных магазинах. Образы Лили мы генерируем совместно с художником по костюмам: что-то привносит она, а что-то — я.
— Вы родились и выросли в Стерлитамаке, получив в родных краях специальность режиссера массовых мероприятий. Расскажите, что вас сподвигло совершенствоваться и учиться актерскому мастерству?
— Да, у меня первое образование — режиссёр-педагог, и я всегда хотела работать по специальности. Я шла к этой цели. Но чисто случайно так получилось, что поступила на актрису в Щукинский театральный институт, а ведь ехала через Москву поступать в Петербург и продолжать профессию режиссера. Я была бы глупой женщиной, если бы отказалась от возможности учиться в Щукинском. И ни разу не жалею, потому что получила прекрасную базу. Я работаю актрисой, и это мне тоже нравится, потому что мама мне всегда говорила, что я талантливый человек и талантлива именно в актерском мастерстве. Именно поэтому у меня две профессии: режиссёр-педагог и актриса театра и кино. В кино ты — приглашённый артист, и когда будет следующая роль — не знаешь. Поэтому хорошо, что у меня есть ещё одно чудесное образование, которое помогает мне оставаться на плаву, работать и совершенствоваться.
— Ваша фильмография весьма обширна. Есть ли у вас желание принять участие в съемках какого-нибудь проекта в своей родной республике? Может, уже поступали подобные предложения от местных режиссеров.
— Да, мне поступали предложения. Я в Стерлитамаке снималась в короткометражке: сыграла заведующую детского дома, которая пристраивает ребёнка. Вообще, если я оказываюсь в городе, когда меня приглашают в проекты, то с удовольствием принимаю участие. И в Уфу меня звали сниматься в полнометражном фильме. У нас там есть своя киностудия, и ребята активно занимаются съемками. Помню, что примерно год назад меня позвали сниматься, сказав: «Через три дня сможете прилететь?». А у меня график на 3–4 месяца вперед по датам распределён, я же не могу другую работу предать и приехать. Ответила: «Ребят, вы звоните мне заранее, если у вас что-то намечается, потому что так сложно сорваться». А ведь там был тогда хороший проект! Так что, когда зовут, и если история интересная, то я всегда за!
Ранее Башинформ сообщал о том, что актриса из Уфы сыграла главную роль в комедийном сериале.
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