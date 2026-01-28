В Уфе продают объект культнаследия с рухнувшей стеной

Башпотребсоюз ищет покупателя бывшего общежития по ул. Коммунистической, 52а. Здание продаётся за 60 млн руб. СМИ заметили объявление на площадке «Авито». Построенный в 1950 году дом был признан аварийным и расселён в 2024 году. Летом 2025-го в нём обрушилась задняя стена по центру здания, с верхнего по 2-й этаж.

Ранее сообщали о продаже помещений в «Доме Сахарова» по ул. Коммунистической, 47. Их по кадастровой цене 71,73 млн руб. приобрело ООО «Молл» для расширения «Арт-Квадрата».