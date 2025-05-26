Проект «Счастье — это вместе» о людях с ОВЗ информагентства «Башинформ» стал известен на всероссийском уровне. Журнал «Журналистика и медиарынок» Союза журналистов России опубликовал на своих страницах статью о проекте. Публикация вышла в объединённом 1-2 номере журнала за 2025 год.

Журнал «Журналистика и медиарынок» позиционирует себя как пособие по практической журналистике. Здесь делятся своим опытом корифеи российской журналистики, которых знают и к которым прислушиваются.

Рассказать о проекте «Счастье — это вместе» «Башинформу» было предложено после победы в конкурсе Всероссийского медиафорума «Вся Россия – 2024» в Сочи. Медиапродукт информагентства был признан лучшим в номинации «Спецпроект/акция года». Главный приз — статуэтку Союза журналистов России и диплом победителя главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов получил из рук председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.