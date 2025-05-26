Проект «Счастье — это вместе» о людях с ОВЗ информагентства «Башинформ» стал известен на всероссийском уровне. Журнал «Журналистика и медиарынок» Союза журналистов России опубликовал на своих страницах статью о проекте. Публикация вышла в объединённом 1-2 номере журнала за 2025 год.
Журнал «Журналистика и медиарынок» позиционирует себя как пособие по практической журналистике. Здесь делятся своим опытом корифеи российской журналистики, которых знают и к которым прислушиваются.
Рассказать о проекте «Счастье — это вместе» «Башинформу» было предложено после победы в конкурсе Всероссийского медиафорума «Вся Россия – 2024» в Сочи. Медиапродукт информагентства был признан лучшим в номинации «Спецпроект/акция года». Главный приз — статуэтку Союза журналистов России и диплом победителя главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов получил из рук председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.
Практическим опытом работы над проектом и нюансах его реализации на страницах тематического журнала поделилась корреспондент Альфия Аглиуллина. Журналист рассказала, как родилась идея проекта, как он был реализован, как удалось получить финансирование на проект, и дала несколько практических советов тем, кто планирует участвовать в грантовых конкурсах.
Во многом проект получился благодаря поддержке Фонда грантов Главы РБ. Проект «Счастье — это вместе» стал победителем конкурса грантов Главы РБ в сфере СМИ и получил финансовую поддержку в размере более 3 млн рублей. За счет средств гранта редакция смогла обновить фотооборудование, оплатить командировки сотрудников по республике в поисках новых героев, а также организовать встречу участников проекта за чашкой чая в Уфе.
Идею проекта также поддержали руководитель БРО ООО «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова и амбассадор Гульнара Нафикова. Именно такая слаженная совместная работа помогла добиться хороших результатов.
По признанию Альбины Фархутдиновой, проект зарождался с идеи рассказать о женщинах с ОВЗ.
— Когда мы все это начали, то поняли, что есть потребность рассказать и о мужчинах. Постепенно проект стал все шире и шире собирать аудиторию и так получилось, что в нем приняли участие и дети. На самом деле каждая история — это легенда. Я хочу сказать большое спасибо всем нашим героям, их примеры мотивируют многих, и не только людей с ОВЗ. Глядя на них, хочется жить, творить добро, — пожелала она участникам мероприятия.
По данным минтруда Башкирии, сегодня в свыше 9 тысячах трудовых коллективах республики трудятся люди с инвалидностью, более полутора тысяч инвалидов занимаются предпринимательской деятельностью, больше четырех тысяч оформлены как самозанятые. Их жизни мало чем отличаются от трудовых будней коллег, не имеющих ограничений по здоровью. Этому способствуют различные государственные программы — как федеральные, так и региональные, призванные создавать специальные условия для работы профессионала с инвалидностью, подготовить их к полноценной работе путем стажировок, наставничества; стимулировать работодателей финансовыми мерами поддержки.
— В прошлом году благодаря региональной программе мы создали комфортные условия на рабочих местах для 133 граждан с инвалидностью. В этом году эта работа продолжается по новому нацпроекту «Кадры». Ведь трудовая занятость — это вершина реабилитации инвалидов, — комментирует министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. — Благодаря таким сильным проектам в медиапространстве, как «Счастье — это вместе» информагентства «Башинформ», люди становятся более открытыми, способными к действию. Уверена, проект откроет путь многим, кто, возможно, не решается сделать самый первый шаг.
Всего в рамках проекта в специальном разделе на сайте «Башинформа» было опубликовано 52 истории жителей Башкирии, которые в глазах читателей стали настоящими героями.
Каждая публикация была размещена в социальных сетях и получила массу откликов. Общее количество просмотров всех публикаций, по предварительным оценкам, составило более 6 млн.
Как отметила на итоговой пресс-конференции и. о. генерального директора ИА «Башинформ» Диля Сагитова, проект «Счастье — это вместе», прежде всего, это возможность публично сказать «спасибо», возможность публичного признания вклада людей с ОВЗ в нашу жизнь.
— В рамках проекта мы рассказали о людях, которые ежедневно проявляют особую заботу о своей родине. Кто-то из них пишет стихи, кто-то мастерит окопные свечи для бойцов на СВО, кто-то воспитывает молодое поколение в духе патриотизма. И подводя итоги проекта, особенно хочется отметить отклик со стороны читателя. Мы увидели огромный интерес, потому что истории уникальные. Эти люди реально меняю окружение, они реально развивают свою малую родину и показывают, как можно сделать наш мир лучше, добрее, чище.
Мы очень рассчитываем, что благодаря публикациям на страницах нашего издания, в социальных сетях наш проект «Счастье — это вместе» внесет весомый вклад в развитие движения по поддержке людей с особенностями здоровья, — отметила руководитель агентства.
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