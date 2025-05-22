Сегодня, 22 мая, в конференц-зале ИА «Башинформ» в Уфе состоялась пресс-конференция по итогам медиапроекта «Счастье — это вместе». Проект был реализован информагентством «Башинформ» в партнёрстве с БРО ООО «Деловые женщины России» за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ.
В рамках проекта в специальном разделе сайта ИА «Башинформ» было опубликовано 52 истории жителей Башкирии, которые, в силу различных обстоятельств, получили инвалидность, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу.
Кроме того, каждая публикация была размещена в социальных сетях и получила массу откликов читателей. Общее количество просмотров всех публикаций, по предварительным оценкам, составило более 6 млн.
Как отметила и. о. генерального директора ИА «Башинформ» Диля Сагитова, проект «Счастье — это вместе», прежде всего, это возможность публично сказать «спасибо», возможность публичного признания вклада людей с ОВЗ в нашу жизнь.
— В рамках проекта мы рассказали о людях, которые ежедневно проявляют особую заботу о своей родине. Кто-то из них пишет стихи, кто-то мастерит окопные свечи для бойцов на СВО, кто-то воспитывает молодое поколение в духе патриотизма. И подводя итоги проекта, особенно хочется отметить отклик со стороны читателя. Подобные истории — это не совсем традиционный для нас стиль подачи информации, но благодаря этому наши журналисты начали немножко в ином ракурсе развиваться, у них появился интерес. Ну и, конечно, со стороны читателя мы увидели огромный интерес, потому что истории уникальные. Эти люди реально меняют окружение, они реально развивают свою малую родину и показывают, как можно сделать наш мир лучше, добрее, чище.
Мы очень рассчитываем, что благодаря публикациям на страницах нашего издания, в социальных сетях наш проект «Счастье — это вместе» внесет весомый вклад в развитие движения по поддержке людей с особенностями здоровья, — отметила руководитель агентства.
Стоит отметить, что проект получил положительный отклик не только жителей республики, но и профессионального сообщества. В сентябре 2024 года проект «Счастье – это вместе» стал победителем конкурса Всероссийского медиафорума «Вся Россия – 2024» в Сочи. Медиапродукт главного информагентства был признан лучшим в номинации «Спецпроект/акция года». Главный приз — статуэтку Союза журналистов России и диплом победителя, главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов получил из рук председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.
Кроме того, информация о проекте, как победителе всероссийского конкурса, была опубликована в журнале «Журналистика и медиарынок» Союза журналистов России.
А в апреле 2025 года «Башинформ» стал победителем XI республиканской общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации». Информагентство признано победителем в номинации для СМИ «Открытый взгляд» за серию публикаций о людях с ОВЗ в рамках проекта «Счастье — это вместе».
Проект «Счастье — это вместе» создавался благодаря слаженной и профессиональной работе коллектива ИА «Башинформ». Над его концепцией и воплощением в жизнь работала большая команда, в которую вошли: и. о. генерального директора Диля Сагитова, главный редактор Руслан Шарафутдинов, заместитель главного редактора Ольга Горюнова, главный бухгалтер Екатерина Амплева, специальный корреспондент Екатерина Камалова, корреспондент Альфия Аглиуллина, фотокорреспондент Валерий Шахов, бильдредактор Татьяна Кадыкова, руководитель отдела продвижения Рафаэль Хакимов, видеограф Арсен Муртазин.
Также идею поддержали БРО ООО «Деловые женщины России» в лице ее руководителя Альбины Фархутдиновой и активного члена Гульнары Нафиковой, которая стала амбассадором проекта.
По признанию Альбины Фархутдиновой, проект зарождался с идеи рассказать о женщинах с ОВЗ.
— Когда мы все это начали, то поняли, что есть потребность рассказать и о мужчинах. Постепенно проект стал все шире и шире собирать аудиторию и так получилось, что в нем приняли участие и дети. На самом деле каждая история — это легенда. Я хочу сказать большое спасибо всем нашим героям, их примеры мотивируют многих, и не только людей с ОВЗ. Глядя на них, хочется жить, творить добро, — пожелала она участникам мероприятия.
Журналист проекта, корреспондент ИА «Башинформ» Альфия Аглиуллина добавила, что в данном проекте очень важно было учитывать особенный статус героев — людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому занятая в проекте команда предварительно прошла обучение. Лекции об особенностях общения с «особенными» людьми, юридической специфике таких материалов, формах взаимодействия и других нюансах журналистам читали врачи, юристы, представители соцзащиты и другие специалисты.
— Все это помогло нам наладить контакт и дружеское общение с героями публикаций, которые мы закрепили уже при личных встречах с чаепитием на площадке «Башинформа». Оказалось, что такие очные встречи очень востребованы. По признанию большинства героев, это стало для них как глоток свежего воздуха. Это не только общение и новые знакомства, полезная информация, это также возможность ощутить свою причастность к чему-то важному и настоящему, — рассказала журналист.
По признанию авторов проекта, главными итогами стали реальные перемены в лучшую сторону в жизни героев публикаций.
Так, героиня проекта Вероника Иванова из села Месягутово после публикации своей истории обрела уверенность в себе. Она нашла новую работу, по приглашению амбассадора проекта приняла участие в республиканском конкурсе красоты и заняла первое место в своей категории и стала «Мисс эксклюзив».
Слова благодарности в адрес проекта выразил и ветеран СВО Ильгиз Ахунов:
— Это первый мой опыт участия в подобных мероприятиях, было приятно приехать лично, пообщаться с интересными людьми, узнать новую информацию. Это всегда полезно и познавательно. Многие мои друзья и знакомые видели публикации обо мне в соцсетях, звонили, рассказывали, поздравляли, даже те, с кем давно не виделись и не общались. Лично для меня такое внимание со стороны стало дополнительным стимулом для дальнейшей самореализации, я начал заниматься следж-хоккеем, готовлюсь к соревнованиям. Недавно при поддержке друзей и родных приобрел новый автомобиль, исполнил свою давнюю мечту, — рассказал он.
Многодетная мама и надежная спутница для своего супруга — участника СВО, Светлана Федорова из села Кармаскалы рассказала, что участие в проекте стало событием для всей ее семьи. Даже дочери-школьницы после публикации увидели ее с другой стороны.
— Для меня было открытием, что люди с ОВЗ делают много хорошего, интересного для общества, для нашей республики. Мне также захотелось активнее делиться своим творчеством, знаниями, опытом, ведь я дипломированный психолог.
Такой формат общения мне очень понравился, ведь мы не просто общаемся и знакомимся с новыми людьми, но и узнаем много нового, о различных проектах, конкурсах, грантах. Все это мотивирует и вдохновляет. Также было бы полезно приглашать на такие встречи специалистов по социальной поддержке инвалидов и многодетных семей, центров занятости, юристов. Это возможность узнать о новых мерах поддержки, получить консультации, как говорится, от первого лица, — выразила она свои пожелания.
— На самом деле проект оказался колоссально успешным и важным для каждого участника и его окружения. В проекте приняли участие всего 52 человека и, общаясь с ними, я поняла, что у каждого из них в жизни произошли изменения. Кто-то принял участие в конкурсе красоты, кто-то нашел работу, а кто-то свою любовь. На кого-то обратили внимание власти района, города, начали поддерживать. Если точечно брать, ни один человек не остался тем, кем был до проекта — изменились все и даже мы, – отметила Гульнара Нафикова. — Я очень горда, что являюсь частью этого проекта. Хочется, чтобы он развивался, продолжался, чтобы включились консультационные дни, очень много запросов на юристов, психологов, на специалистов минтруда, очень много тех, кто не знает свои права, свои возможности, ресурсы. Желаю, чтобы проект развивался и масштабировался, и чтобы наша республика узнала еще о многих уникальных личностях из каждого района.
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