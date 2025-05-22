По признанию авторов проекта, главными итогами стали реальные перемены в лучшую сторону в жизни героев публикаций.

Так, героиня проекта Вероника Иванова из села Месягутово после публикации своей истории обрела уверенность в себе. Она нашла новую работу, по приглашению амбассадора проекта приняла участие в республиканском конкурсе красоты и заняла первое место в своей категории и стала «Мисс эксклюзив».

Слова благодарности в адрес проекта выразил и ветеран СВО Ильгиз Ахунов:

— Это первый мой опыт участия в подобных мероприятиях, было приятно приехать лично, пообщаться с интересными людьми, узнать новую информацию. Это всегда полезно и познавательно. Многие мои друзья и знакомые видели публикации обо мне в соцсетях, звонили, рассказывали, поздравляли, даже те, с кем давно не виделись и не общались. Лично для меня такое внимание со стороны стало дополнительным стимулом для дальнейшей самореализации, я начал заниматься следж-хоккеем, готовлюсь к соревнованиям. Недавно при поддержке друзей и родных приобрел новый автомобиль, исполнил свою давнюю мечту, — рассказал он.

Многодетная мама и надежная спутница для своего супруга — участника СВО, Светлана Федорова из села Кармаскалы рассказала, что участие в проекте стало событием для всей ее семьи. Даже дочери-школьницы после публикации увидели ее с другой стороны.

— Для меня было открытием, что люди с ОВЗ делают много хорошего, интересного для общества, для нашей республики. Мне также захотелось активнее делиться своим творчеством, знаниями, опытом, ведь я дипломированный психолог.

Такой формат общения мне очень понравился, ведь мы не просто общаемся и знакомимся с новыми людьми, но и узнаем много нового, о различных проектах, конкурсах, грантах. Все это мотивирует и вдохновляет. Также было бы полезно приглашать на такие встречи специалистов по социальной поддержке инвалидов и многодетных семей, центров занятости, юристов. Это возможность узнать о новых мерах поддержки, получить консультации, как говорится, от первого лица, — выразила она свои пожелания.

— На самом деле проект оказался колоссально успешным и важным для каждого участника и его окружения. В проекте приняли участие всего 52 человека и, общаясь с ними, я поняла, что у каждого из них в жизни произошли изменения. Кто-то принял участие в конкурсе красоты, кто-то нашел работу, а кто-то свою любовь. На кого-то обратили внимание власти района, города, начали поддерживать. Если точечно брать, ни один человек не остался тем, кем был до проекта — изменились все и даже мы, – отметила Гульнара Нафикова. — Я очень горда, что являюсь частью этого проекта. Хочется, чтобы он развивался, продолжался, чтобы включились консультационные дни, очень много запросов на юристов, психологов, на специалистов минтруда, очень много тех, кто не знает свои права, свои возможности, ресурсы. Желаю, чтобы проект развивался и масштабировался, и чтобы наша республика узнала еще о многих уникальных личностях из каждого района.