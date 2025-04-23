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23 Апреля , 11:00

Уфимская модель Роза Коломасова поделилась своими секретами успеха

Роза Коломасова из Уфы прекрасно выступила в финале международного конкурса красоты, элегантности и успеха Miss and Mrs Asia Universal 2025.  Он прошел в Казахстане, городе Алматы в середине апреля. Роза стала обладателем титула первая вице-миссис Азия Мира-2025, а также диплома Best Introduction
Роза признанный в Уфе топ-мастер в технике горячего итальянского наращивания волос, воспитывает сына Дмитрия и дочку Виолетту. 

«Я уже более четырёх лет работаю в бьюти-сфере и каждый день преображаю девушек, делая их красивее и увереннее. Знакомства с новыми людьми, их любовь и благодарность мотивируют продолжать свой путь и совершенствовать свои навыки. Я творческая личность, вдохновение для меня очень важно, энергия природы меня вдохновляет и наполняет, ведь любовь к природе означает любовь к себе», - рассказала Роза Коломасова агентству «Башинформ». 

Мама двоих детей призналась, что любит путешествовать, рыбачить, собирать грибы и ягоды. В свободное время она занимается алмазной вышивкой и саморазвитием, любит танцевать. 

Роза - обладательница многих титулов. В 2021 году на республиканском конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Россия-Мира 2021» она победила в номинации «Королева Танца-2021», вошла в Топ-100 самых красивых женщин Башкортостана-2024 и имеет титул «Миссис Хрустальная корона Башкортостана-2024».

Роза также финалистка международного конкурса национальной культуры, творчества и красоты «Миссис Россия» «Мира-BRICS», номинация 1-я вице-миссис Хрустальная Корона Россия-Европа - 2024, финалистка всероссийского конкурса красоты и таланта «Фотомодель года - 2024» в номинации Миссис Фотомодель России-2024 Гран-при и Королева года - 2024 Гран-при, финалистка конкурса Diamond Russia в номинации Mrs Diamond Russia 2024, финалистка конкурса «Королева России International-2025 в онлайн–номинации «Королева России International Гран при»  и  номинации «Народный выбор». 

«Я искренне верю, что все мечты сбываются. Мой девиз - никогда не сдаваться, за своё счастье нужно бороться и стремиться к лучшей жизни», - рассказала Роза Коломасова.

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